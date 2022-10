Le phénomène n’est pas nouveau. Mais avec la flambée des prix des matières premières, les vols de câbles en cuivre explosent depuis quelques mois un peu partout en France. A 7.500 euros la tonne, le métal suscite en effet la convoitise de bandes organisées qui raflent tout sur leur passage. Le fléau n’épargne personne, petites ou grandes entreprises. Si la SNCF est particulièrement visée, le réseau d’Orange est également régulièrement pris pour cible.

Rien qu’en Bretagne, 66 vols de câbles de cuivre ont ainsi été dénombrés depuis le début de l’année, soit deux fois plus qu’en 2019. En neuf mois, les cambrioleurs, qui opèrent souvent la nuit et dans des zones rurales, ont amassé un butin colossal dans la région en dérobant plus de 24 kilomètres de câbles, soit environ 37 tonnes de cuivre. Dans la foulée, le métal est ensuite fondu puis revendu sur le marché noir. « On a vraiment affaire à des équipes très professionnelles qui ne laissent rien au hasard », indique Jean-Marc Escalettes, directeur d’Orange dans le Grand Ouest.

Des pannes qui durent parfois plusieurs semaines

Pour l’opérateur, qui gère historiquement tout le réseau cuivre en France, le préjudice financier est bien sûr très important, de l’ordre de « plusieurs millions d’euros ». Mais ces vols affectent aussi ses clients. Rien qu’en 2022, plus de 6.230 foyers bretons ont ainsi été privés de téléphone et/ou d’Internet à cause de ces vols. Et la panne peut parfois durer plusieurs jours voire plusieurs semaines. « C’est très complexe de réparer un câble de cuivre, c’est beaucoup plus facile de l’enlever que de le remettre », assure Jean-Marc Escalettes.

Même s’ils ne gèrent pas le réseau cuivre, qu’ils louent à Orange, les autres opérateurs téléphoniques subissent également les conséquences de ces vols. « Ce sont nos clients au final qui se retrouvent privés de services, souligne Franck Coudrieau, délégué régional d’Altice (SFR) dans l’Ouest. On est donc tous impactés et solidaires ».

Face à ce fléau, Orange a renforcé sa collaboration avec les forces de l’ordre qui arrivent parfois à mettre la main sur des gangs de voleurs. L’opérateur teste aussi de nouveaux dispositifs comme l’installation de capteurs sur les trappes en fonte que les cambrioleurs soulèvent pour faire main basse sur la marchandise. « On verra ainsi s’il y a des mouvements suspects sur ces trappes afin de pouvoir intervenir au plus vite, indique Jean-Marc Escalettes. Car il n’y a qu’en flagrant délit qu’on peut interpeller les cambrioleurs. Dès que les câbles de cuivre sont volés, c’est déjà trop tard ».