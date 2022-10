Sur l’avis de recherche émis à son encontre, une mention figure en rouge : « dangerous ». Farid Toloun, un ancien braqueur lyonnais, vient d’intégrer la liste des « Most Wanted », diffusée chaque année par Europol, l’agence de police européenne. L’homme âgé aujourd’hui de 49 ans fait désormais partie des criminels les plus recherchés du Vieux Continent.

Né à Vaulx-en-Velin dans la banlieue de Lyon, Farid Toloun était dans les années 1990 « un des leaders d’une organisation criminelle dont les membres, particulièrement déterminés et violents, ont effectué une série de vols à main armée dans la région lyonnaise », explique Europol.









« L’un des plus gros fugitifs »

Le braqueur, « comme beaucoup au tournant des années 2000, s’est reconverti dans le trafic de stupéfiants », ajoute le commissaire Guillaume Lacassin, le chef de la brigade de recherche des fugitifs (BNRF) en France. Son casier judiciaire fait de lui « l’un des plus gros fugitifs », ajoute le commissaire précisant que la police ne sait pas où il se trouve actuellement.

Est-il caché en France ? S’est-il réfugié à l’étranger ? L’homme a disparu des radars de la justice depuis une dizaine d’années. Condamné en 1998 à huit ans de prison ferme pour des vols avec arme, Toloun a ensuite écopé en 2012 d’une peine de 24 ans de réclusion pour homicide volontaire. Les faits lui ayant valu cette dernière condamnation datent du 10 juin 2005. Cette nuit-là, « avec l’assistance de trois complices, il a surveillé deux malfaiteurs appartenant à une équipe rivale », détaille Europol.

Vingt-quatre ans de prison pour homicide volontaire

« Après plusieurs heures de surveillance, et au guidon d’une moto, ils ont suivi leur cible » et « ont tiré sur le véhicule occupé par leurs rivaux ». Le conducteur est mort et le passager a été « grièvement blessé ».

Farid Tolun, porteur d’une « cicatrice sur le front et d’une cicatrice sur la joue droite », « est un individu particulièrement dangereux. Il n’a pas hésité à faire feu sur des policiers à plusieurs reprises pour favoriser sa fuite, en France comme à l’étranger », précise Europol.

Depuis le lancement de la campagne des « Most Wanted » en 2016, 120 personnes ont été interpellées, dont « 43 directement » grâce à des éléments issus de la campagne, selon Guillaume Lacassin, qui cite notamment le cas du Français François di Pasquali, recherché pour viol et arrêté en 2021 en Espagne, trois mois après avoir été intégré à la liste d’Europol.