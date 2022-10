Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La durée d’indemnisation du chômage pourrait bientôt dépendre de la situation économique. L’Assemblée nationale a en effet voté mardi soir, par 203 voix contre 165, cette mesure clé du projet de réforme de l’assurance chômage, sous les protestations de la gauche et du RN. Ce premier article approuvé ouvre la possibilité, par décret, de moduler l’assurance chômage afin qu’elle soit « plus stricte quand trop d’emplois sont non pourvus, plus généreuse quand le chômage est élevé », selon les mots d’Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Les députés doivent ce mercredi poursuivre l’examen du projet de loi, attendu en séance au Sénat le 25 octobre.

Pour Julien Bayou, Sandrine Rousseau confond « féminisme et maccarthysme ». Après deux semaines de silence et sa démission de la tête d’EELV, il est donc passé mardi à l’attaque contre son accusatrice et collègue députée qui « est allée trop loin ». « Il n’y a pas d’affaire Bayou. Il n’y a pas d’accusation. Il n’y a pas de fait sous-tendant les anathèmes que j’ai pu entendre », dit-il dans un entretien au Monde à propos des accusations de violence psychologique contre son ancienne compagne, lancées par Sandrine Rousseau sur France 5 le 19 septembre. Visiblement encore sidéré par cette affaire, Julien Bayou s’est également exprimé pour la première fois depuis les faits à la télévision, mardi soir dans la même émission. « C’est irresponsable de (…) lancer des accusations sans étayer », a-t-il notamment dénoncé.

L’Olympique de Marseille a enfin renoué mardi avec la victoire en Ligue des champions. Dans le groupe D, en battant le Sporting Portugal 4-1, Marseille a signé sa 2e victoire, contre 16 défaites, sur les 18 dernières rencontres de C1 que le club a disputées. Cela était pourtant loin d’être gagné au début de la soirée, dans un stade Vélodrome à huis clos en raison des débordements lors de Francfort-OM, et après l’ouverture du score express de Trincao, laissé seul par Jordan Veretout après 52 secondes de jeu… Mais les coups de pouce du vétéran espagnol Antonio Adan, gardien triplement fautif, ont relancé l’OM. Au classement, le match nul entre Francfort et Tottenham (0-0) permet à Marseille, toujours 4e, de s’approcher à un point de la deuxième place qualificative pour les huitièmes de finale.