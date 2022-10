Ceux qui voulaient profiter de l’été indien pour plonger ce mardi dans la grotte préhistorique du Mas-d’Azil, en Ariège, ont fait le déplacement pour rien. Le site touristique est resté fermé une bonne partie de la journée. La faute à un rocher, pas énorme mais de 200 kg tout de même qui, ce mardi matin, sur les coups de 11 heures, s’est décroché « du porche de l’entrée sud de la grotte », indique le Conseil départemental de l’Ariège. Il est tombé sur la route « sans faire de blessé ».









Par précaution, la route départementale, la RD119, a été fermée et des déviations ont été instaurées à la fois pour les poids lourds et les voitures. Et une entreprise toulousaine « spécialisée dans le traitement des falaises » a été appelée au chevet de la célèbre grotte pour procéder à un diagnostic. Rassurant, puisque la route a rouvert ce mardi soir et la grotte, que la collectivité prévoyait de fermer jusqu’à vendredi, reprendra du service dès ce mercredi. Avec une deuxième attraction : l’imprévisible rocher a été laissé au bord de la route.