Gros plaid, chaussons fourrés et tisane brûlante… Certains Français sont résignés : s’il n’y a plus de chauffage cet hiver, ils auront leurs propres méthodes pour se réchauffer. D’autres s’avèrent un peu plus inquiets à l’idée d’une potentielle crise énergétique cet hiver, liée principalement à la guerre en Ukraine. C’est le cas de Julien, un de nos lecteurs, qui via notre bot WhatsApp nous a interrogés sur un décret signé par le gouvernement qui permettrait « des coupures d’électricité et des mesures de délestage chez les particuliers ».

« Grâce aux compteurs Linky, nous allons subir des coupures d’électricité tous les jours entre 11 heures et 15h30, du 1er octobre 2022 au 15 mai 2023 », nous indique Julien qui cite un décret « relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d’électricité », voté le 22 septembre dernier. Une telle mesure a-t-elle vraiment été votée ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

C’est un sujet récurrent depuis le début de la crise en Ukraine. Plusieurs pénuries et rationnements en électricité ont été annoncés, souvent à tort. Au mois de juillet, des rumeurs avaient déjà fait du bruit, notamment sur le compte de « La Plume Libre », qui citait une enquête de Mediapart. « Selon nos informations, un décret est en cours de rédaction pour permettre des coupures d’électricité et mesures de délestage chez les particuliers, sans que celles-ci donnent lieu à une indemnisation, à la différence de ce qui est fait pour les entreprises », écrivait à ce moment-là le journaliste de Mediapart. Contacté par le service Fake Off à cette occasion, le cabinet d’Agnès Pannier-Runacher démentait l’information, assurant qu’un tel décret n’était pas à « l’ordre du jour ».

L’est-il désormais ? En effet, un décret « relatif aux dispositifs de comptage sur les réseaux publics de distribution d’électricité » a bien été signé le 22 septembre dernier et est visible sur le site Legifrance. « Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d’électricité désactivent la fermeture du contact pilotable […] susvisé entre 11 heures et 15h30. Cette désactivation quotidienne, qui ne peut être supérieure à deux heures, commence avant 14 heures », cite l’article 1. Seulement, cela ne concerne pas tous les foyers, assure Enedis, la filiale d’EDF en charge de la distribution de l’énergie électrique. Cela n’a rien à voir non plus avec les ménages équipés de compteurs Linky, comme l’indiquent certains internautes sur les réseaux sociaux.

Si pilotable veut dire interruptible, m'est avis que le compteur Linky est le parfait outil pour procéder à des coupures d'électricité, en masse et d'un clic de souris ( les bots font ça simultanément des millions de fois/sec.,plus besoin de se déplacer pour une coupure physique) pic.twitter.com/6mhYQXl2wp — Wasp nano (@Waspnano5) October 2, 2022



4,3 millions de clients concernés

« Sont concernés des clients particuliers, professionnels et des collectivités locales ayant souscrit une puissance inférieure ou égale à 36 kVA et ayant choisi un abonnement Heures Pleines/Heures Creuses auprès de leur fournisseur d’électricité », explique Enedis auprès de 20 Minutes. En tout 4,3 millions de clients seraient concernés en France.

Mais que se passera-t-il réellement ? A compter du 15 octobre prochain et ce jusqu’au 15 avril 2023, Enedis suspendra « temporairement » le signal d’enclenchement automatique lié aux heures creuses de midi à 14 heures. Ce sera principalement le cas des appareils à « usages électriques pilotés », par exemple les ballons d’eau chaude. « Un levier de sécurisation du passage de l’hiver », indique l’entreprise qui promet une mesure évitant au maximum le recours à des coupures exceptionnelles, notamment lors du pic de consommation aux heures du déjeuner.

Cette mesure n’est en rien une punition pour les Français, mais une simple action de sobriété énergétique, assure la filiale d’EDF. « La période de chauffe se réalisera alors pendant les heures creuses de nuit comme c’est déjà le cas pour une majorité de clients. Le client conserve la tarification des heures pleines/heures creuses pour toutes ses consommations pendant cet horaire de midi à 14 heures ». Une mesure qui permettrait d’économiser l’équivalent de 3,5 GW, d’après du Réseau de transport d’électricité (RTE).

Le texte du gouvernement, assez technique, a tout simplement mal été compris. L’arrêté propose finalement que cette période de chauffe se fasse pendant les heures creuses de la nuit « comme c’est déjà le cas pour une majorité de clients ».