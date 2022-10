Plus, plus, un p’tit peu plus, un peu plus… Plus, plus ! La concertation sur la revalorisation du métier d’enseignant a démarré lundi au ministère de l’Education avec les organisations syndicales. Selon Pap Ndiaye, elle doit se conclure « entre la fin du mois de février et le début du mois de mars ».

« Ces échanges portent sur la rémunération des enseignants, à la fois la rémunération socle, celle qui vaudra pour l’ensemble des enseignements » et « la rémunération associée au pacte », a rappelé le ministre de l’Education à l’issue de la première réunion.









Pap Ndiaye a présenté aux syndicats « un calendrier qui reste à affiner ». Mais « une série de réunions est prévue en octobre, en novembre, avec une interruption pour laisser le temps de la campagne de l’élection professionnelle et une reprise en janvier pour conclure fin février début mars ».

L’idée étant que « la hausse des rémunérations soit effective à partir du 1er septembre 2023, comme nous nous y sommes engagés », a appuyé Pap Ndiaye. Le gouvernement s’est engagé à ce qu’aucun enseignant ne gagne moins de 2.000 euros net par mois à la rentrée 2023.

La concertation « abordera l’ensemble des problématiques liées à l’attractivité du métier enseignant, mais aussi à l’amélioration de l’école à laquelle cette revalorisation doit contribuer », a par ailleurs souligné le ministère dans un communiqué.