Quand l’air est mouillé, on cherche du douillet. Vous n’aviez pas le cœur ce week-end à vous promener sous une pluie d’info en continu, pas toujours joyeuse. Un bon choix puisque vous le savez, nous, nous étions là pour veiller et vous livrer votre résumé.

Mortel stade en Indonésie

Une « tragédie au-delà de l’imaginable » selon les mots du président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino. Un match en Indonésie s’est transformé en un drame atroce. Plus de 125 personnes sont décédées dans les violences qui ont éclaté à la fin du match. Des supporters de l’équipe du Arema FC ont pénétré sur le terrain du stade Kanjuruhan, à Malang, après la défaite de leur équipe 3 à 2 contre celle de Persebaya Surabaya. La police a tenté de persuader les fans de regagner les gradins et a tiré des gaz lacrymogènes après la mort de deux policiers. Dans le chaos, des dizaines de personnes sont mortes étouffées par les mouvements de foule ou piétinées.

Affaire Adrien Quatennens : une deuxième main courante déposée

Le député LFI Adrien Quatennens a été entendu lundi 26 septembre au commissariat de Lille, dans le cadre de l’enquête pour violences conjugales le visant, son épouse ayant déposé une nouvelle main courante contre lui, a indiqué samedi son avocate.

Céline Quatennens, dont la première main courante avait été révélée par le Canard enchaîné mi-septembre, déclenchant l’affaire, en a déposé une seconde récemment, a indiqué l’avocate du député, Jade Dousselin qui a ajouté que la main courante évoquait des SMS qui « ne contiennent aucun message à caractère malveillant ou menaçant ».

Guerre en Ukraine : revers et nouvelles sanctions en vue pour la Russie

L’armée ukrainienne est entrée samedi dans Lyman, ville stratégique de l’est de l’Ukraine, dans la région de Donetsk. Le président Volodymyr Zelensky a assuré samedi que la semaine prochaine, « de nouveaux drapeaux ukrainiens flotteront sur le Donbass ». S’adressant aux soldats et aux responsables russes et évoquant le président Vladimir Poutine, il a lancé : « Tant que vous tous n’aurez pas résolu le problème de celui qui a tout commencé, qui a déclenché cette guerre insensée contre l’Ukraine, vous serez tués un par un ». De son côté le président français Emmanuel Macron a annoncé travailler avec ses partenaires européens à de nouvelles sanctions contre la Russie après l’annexion de quatre régions ukrainiennes. « Il a réaffirmé la détermination de la France à aider l’Ukraine à retrouver sa pleine souveraineté et intégrité territoriale », poursuit l’Élysée.

92 morts dans la répression en Iran

Le bilan s’alourdit. Au moins 92 personnes ont été tuées en Iran par la répression des manifestations qui ont éclaté il y a deux semaines après la mort de Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs, a indiqué dimanche l’ONG Iran Human Rights (IHR). Par ailleurs, 41 autres personnes ont péri lors d’affrontements vendredi dans le sud-est de l’Iran, dans une région frontalière de l’Afghanistan et du Pakistan, a ajouté l’ONG citant des sources locales, sans qu’il soit possible de savoir dans quelle mesure ces violences sont liées à la mort de Mahsa Amini à l’âge de 22 ans. Le président Ebrahim Raïssi a accusé dimanche les « ennemis » de l’Iran de « conspirer » pour isoler son pays et estimé que leurs tentatives ont « échoué », alors que les manifestations antigouvernementales déclenchées par la mort de Mahsa Maini sont entrées dans leur troisième semaine.

Le PSG s’impose face à Nice avec un but de Mbappé

Le PSG s’est imposé samedi 2-1 face à l’OGC Nice en Ligue 1, grâce à but de Kylian Mbappé, un peu tardif, certes, mais décisif. Revivez le match grâce à notre live