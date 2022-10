Il sera déployé le samedi 8 octobre sur la place du Parlement de Bretagne. D’une surface de 1.400 m², le plus grand drapeau breton du monde viendra conforter Rennes dans son statut de capitale régionale et réclamer le rattachement de la Loire-Atlantique à la région. A la veille du derby de football entre le Stade Rennais et le FC Nantes, l’association A la bretonne va déployer son gwenn ha du géant afin d’interpeller les élus et la population sur le thème de la réunification de la région. Ce même drapeau long de 46 m sur 31 m de large et pesant 300 kg avait déjà été déployé devant le château des Ducs de Bretagne, à Nantes, en février 2022, dans l’espoir d’interpeller les candidats à l’élection présidentielle.

A cette occasion, de nombreux élus avaient signé un texte commun réclamant la réunification. Depuis plusieurs années, de plus en plus de collectivités ont exprimé leur souhait d’organiser un référendum autour du rattachement de la Loire-Atlantique pour une Bretagne à cinq départements.





En avril, un vœu avait été adopté par la grande majorité des groupes politiques du conseil régional de Bretagne (sauf le Rassemblement national). Un vœu qui se voulait en faveur d’une plus grande autonomie, notamment législative, réglementaire et fiscale. La région a émis un vœu inédit demandant l’ouverture de « discussions » avec l’État.