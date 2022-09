Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Guerre en Ukraine : Poutine veut finaliser l’annexion de quatre régions ukrainiennes ce vendredi

Il persiste et signe. Vladimir Poutine va formaliser vendredi à Moscou l’annexion par la Russie de quatre régions ukrainiennes, largement dénoncée par Kiev et ses alliés occidentaux. Dans des décrets publiés jeudi soir, le président russe a reconnu l’indépendance des régions ukrainiennes de Zaporojie et Kherson.

Le Kremlin accueillera vendredi à 13h00 (14h00, heure de Paris) une cérémonie lors de laquelle l’annexion des régions ukrainiennes de Donetsk et Lougansk et Kherson et Zaporojie sera formalisée. Vladimir Poutine prononcera à cette occasion « un discours volumineux », selon son porte-parole Dmitri Peskov.

La Guadeloupe et la Martinique en vigilance jaune « fortes pluies et orages »

La Guadeloupe et la Martinique ont été rétrogradées jeudi soir en vigilance jaune « fortes pluies et orages », après un passage en vigilance orange plus tôt dans la journée, face à la convergence de nombreux orages vers l’archipel des Antilles. Les orages qui se dirigeaient vers la Guadeloupe « se sont affaiblis et ce sont finalement des pluies faibles » qui y ont été enregistrées, indique le Centre météorologique de Guadeloupe dans un bulletin publié à 23h02 locales. Peu de cumuls de précipitations ont été relevés, avec « moins de 2 mm sur l’ensemble des postes de la Basse-Terre ».

« La situation ne nécessite plus le maintien en vigilance orange, toutefois le risque de fortes pluies localement orageuses se maintient pour demain vendredi et probablement pour samedi », ont précisé les météorologues.

Brésil : Neymar soutient Bolsonaro pour la présidentielle

Il met les crampons dans le plat. La superstar du football brésilien Neymar a déclaré son soutien au président d’extrême droite Jair Bolsonaro, à trois jours d’une élection ultra-polarisée, dans une vidéo publiée jeudi sur TikTok.

Dans cette vidéo, l’attaquant du Paris SG, qui compte plus de huit millions d’abonnés sur TikTok et près de 180 millions sur Instagram, mime en souriant une chanson qui appelle à voter Bolsonaro. Un soutien de poids pour le chef de l’Etat sortant distancé dans les sondages par l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva. Jair Bolsonaro a rapidement tweeté la vidéo de Neymar.