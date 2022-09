Bonjour à toutes et à tous. La rédaction de 20 Minutes se mobilise toute la journée pour vous donner les informations les plus précises sur le mouvement social qui touche la France ce jeudi. La grève va principalement concerner le secteur des transports, mais aussi l’Education nationale. Les syndicats veulent notamment établir un rapport de force avec le gouvernement sur la question des retraites et du pouvoir d’achat.