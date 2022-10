Avec la crise des recrutements enseignants, l’urgence d’augmenter les profs n’a jamais été autant une évidence. Ce lundi démarrent les négociations entre les syndicats et le ministère de l’Education à propos de la revalorisation des profs. Avec des débats forcément houleux en perspective.

Lors de la présentation du budget de l’Education nationale pour 2023, la Rue de Grenelle a précisé qu’une enveloppe de 935 millions d’euros était prévue à cet effet et qu’elle permettrait « une revalorisation historique ». 20 Minutes vous aide à comprendre ce qui est déjà acté et ce qui reste à définir lors de ces discussions.

Quels sont les deux types d’augmentations prévues ?

Il y aura d’abord des revalorisations inconditionnelles, dont bénéficieront tous les profs. Dans une lettre parue mi-septembre, Emmanuel Macron évoquait une augmentation « d’environ 10 % » dans le cadre de cette augmentation générale. Le ministère a prévu de consacrer 635 millions d’euros en 2023 à ces augmentations pour tous. Elles seront versées à partir de septembre. En 2024, elles seront distribuées en année pleine et coûteront 1,9 milliard d’euros.

Parallèlement, le ministère prévoit des augmentations pour les enseignants volontaires assumant de nouvelles missions. Une enveloppe de 300 millions est prévue à cet effet pour 2023. Enveloppe qui pourra évoluer en 2024 en fonction du nombre d’enseignants adhérant à cette démarche.

Qu’est-il prévu pour les enseignants en début de carrière ?

Dans sa lettre aux professeurs, Emmanuel Macron promettait qu' « aucun professeur ne débutera sa carrière à moins de 2.000 euros nets à compter de la rentrée 2023. » Pour y parvenir, la Rue de Grenelle puisera dans les 635 millions d’euros prévus pour la revalorisation automatique.

Reste que certains syndicats estiment qu’il faut aller plus loin : « Le gouvernement souhaite que les enseignants soient payés 2.000 nets à partir de leur titularisation. Mais nous considérons qu’ils doivent l’être dès l’année de stage, afin de rendre les concours enseignants plus attractifs », déclare ainsi Gilles Langlois, secrétaire national du Se-Unsa.

Les profs de milieu de carrière seront-ils perdants ?

Plusieurs syndicats craignent que le budget prévu pour les augmentations sans contrepartie ne soit accaparé par la revalorisation des profs débutants. Et que les enseignants en milieu de carrière soient les dindons de la farce. Pourtant, l’entourage de Pap Ndiaye insiste : « Les 2.000 euros net pour les néotitulaires entraînent de fait une revalorisation et une révision de l’ensemble de la progression salariale ».

Pas de quoi rassurer Sophie Venetitay, la secrétaire générale du Snes-FS, qui a fait ses calculs : « Pour augmenter la rémunération de 10 % de tous les personnels de septembre à décembre 2023, il faudrait engager 1,2 milliard, et sur une année pleine, 3,6 milliards. Or, le gouvernement annonce 635 millions en 2023, puis 1,9 milliard en année pleine Donc tout ne rentre pas dans l’enveloppe de 2023 ! Il y aura nécessairement des perdants. Il n’est pas question que les milieux ou fin de carrière soient oubliés. »

Gilles Langlois compte bien lui aussi négocier dans ce sens : « Ce sont bien les salaires des vingt à vingt-cinq premières années de carrière qui sont trop faibles et progressent trop lentement. Il faut un plan de revalorisation pluriannuel ».

Quelles seront les missions donnant lieu à une rémunération supplémentaire ?

Le « pacte enseignant », c’est-à-dire ces nouvelles missions rémunérées, pourra concerner des profs du premier comme du second degré. Il pourra s’agir de faire des remplacements, d’assurer le suivi individuel d’élèves, de la formation de collègues, de l’accompagnement à orientation… Mais le principe même de ce pacte irrite certains syndicats : « Ce n’est pas un moyen de la revalorisation, c’est du travailler plus pour gagner plus », s’insurge Sophie Venetitay.

D’autres questions se posent : « Les types de missions évoquées par le ministère existent déjà et sont déjà rémunérés (par exemple l’ISOE pour l’orientation des élèves). Bref, c’est le grand flou », poursuit Sophie Venetitay. « Nous sommes favorables à ce que des missions qui existent déjà, et qui ne sont aujourd’hui pas rémunérées, soient reconnues et valorisées. Mais hors de question d’ajouter une charge de travail supplémentaire aux enseignants », soutient Gilles Langlois.

Pour l’heure, on ne sait pas non plus si un enseignant pourra cumuler plusieurs de ces missions pour gagner le maximum. Vent debout contre ce pacte, le Snes-Fsu va tenter de négocier pour que cette partie de la revalorisation soit neutralisée au profit de la revalorisation sans contreparties.









Va-t-on s’attaquer aux inégalités salariales ?

Cette question sera abordée lors de la concertation, même si tous les syndicats ne sont pas à l’unisson sur le sujet. Les enseignants du premier et du second degré n’ont pas le même niveau de salaire, les profs du collège/lycée étant payés 15 à 20 % de plus que leurs collègues de primaire. « Et, ce alors qu’ils sont recrutés au même niveau d’études. Nous demandons donc que les écarts de rémunérations soient comblés », indique Gilles Langlois.

Le SE-Unsa souhaite aussi que les inégalités de salaires entre hommes et femmes disparaissent. « Dans le second degré, les heures supplémentaires sont plus souvent effectuées par des hommes, ce qui joue sur la rémunération », explique Gilles Langlois.