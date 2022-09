Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le résultat est sans surprise. Les autorités prorusses des régions ukrainiennes de Zaporojie, Kherson, Lougansk et Donetsk ont revendiqué mardi la victoire du « oui » en faveur d’une annexion par la Russie, lors des « référendums » organisés par Moscou. La prochaine étape revient au Parlement russe, censé voter dans les jours qui viennent un traité formalisant l’intégration des quatre régions au territoire russe. Vladimir Poutine pourrait ensuite prononcer un discours dès le 30 septembre pour annoncer formellement l’annexion de ces territoires, selon les agences russes.

Les alliés de l’Ukraine ont dénoncé ces scrutins, organisés dans l’urgence face à la progression des forces de Kiev. La secrétaire générale adjointe de l’ONU pour les Affaires politiques a ainsi répété mardi lors d’une réunion du Conseil de sécurité sur ces « référendums », le soutien des Nations unies à « l’intégrité territoriale de l’Ukraine ».





La tension monte encore d’un cran entre Bruxelles et Moscou. Et une nouvelle fois, le gaz est au cœur de la discorde. Hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique sont en effet touchés depuis lundi par des fuites spectaculaires, mystérieuses et précédées d’explosions sous-marines. Tout comme le Premier polonais, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen parle « de sabotage », tandis que la Première ministre danoise considère ces « actes délibérés ».

Kiev va encore plus loin en dénonçant « une attaque terroriste planifiée » par le Kremlin, sans toutefois avancer de preuves. Côté américain, Washington s’est par contre refusé à « confirmer » un acte de sabotage. Enfin, « extrêmement préoccupé », Moscou estime pour sa part qu’il ne faut exclure « aucune » hypothèse.

La place manque dans les hôpitaux français. Au total, plus de 21.000 lits ont été supprimés sur la période fin 2016-fin 2021 correspondant en majeure partie au premier quinquennat d’Emmanuel Macron. Au 31 décembre 2021, les 2.984 hôpitaux publics et privés disposaient très exactement de 382.587 lits d’hospitalisation complète, soit 4.316 de moins en un an. Les établissements de santé ont tout de même créé, en 2021, 2.700 places d’hospitalisation partielle, selon une étude du ministère de la Santé.