Les opérations escargot, ce n’est pas trop leur credo. C’est pourtant le mode d’action que les employeurs du social, médico-social et sanitaire ont décidé d’utiliser pour se faire entendre auprès de l’Etat. Ce mercredi, à 9h30, ces responsables de structures qui s’occupent de la protection de l’enfance, des personnes âgées, de l’accompagnement des personnes en situation de handicap ou encore de l’insertion sociale partiront du nord de Toulouse pour rallier la préfecture, via le périphérique.

Depuis plusieurs mois ils sont mobilisés pour obtenir une revalorisation des grilles de salaire de leurs salariés, soit pas moins de 785.000 personnes en France. « Oubliés » du Ségur, depuis plusieurs années leurs employés ont perdu de leur pouvoir d’achat, ce que l’inflation galopante n’a fait que renforcer.

Jusqu'à 30% de professionnels manquants, pour certains établissements du secteur de la santé, du social et du médico-social, et des faibles rémunérations, déconnectées de l'utilité sociale de ces métiers (...) pic.twitter.com/Ao05PCZPcN — Unapei (@Unapei_infos) September 26, 2022



Dans l’attente d’une geste du gouvernement

« Avant, certains des emplois de nos branches étaient rémunérés légèrement au-dessus du SMIC. Aujourd’hui, certains indices de notre convention sont mêmes inférieurs au SMIC. Cela se traduit par des tensions sur le recrutement et une baisse d’attractivité de nos secteurs. Nous craignons que cela se traduise sur la continuité de nos missions et que nous n’arrivions plus à les assurer », déplore Jean-Louis Losson, directeur général de l’association de Sauvegarde de l’Enfance Haute-Occitanie, par ailleurs délégué régional de la CNAPE, la fédération nationale d’associations qui accompagnent et accueillent les enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté.

Les structures ont ainsi de plus en plus de mal à recruter des éducateurs spécialisés, mais aussi des infirmières et aides-soignants. Ils sont aussi concurrencés par d’autres secteurs aux salaires plus attractifs.

Ils attendent désormais un geste du gouvernement, grâce à un appui des collectivités et notamment des conseils départementaux, parties prenantes dans leurs missions. Un mouvement national qui touchera ce mercredi toute la France.