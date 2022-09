Il va falloir adapter ses déplacements. Depuis vendredi et jusqu’au soir du 7 octobre, le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Savenay et Le Croisic (Loire-Atlantique). La desserte des gares de Donges, Montoir, Saint-Nazaire, Pornichet, La Baule, Le Pouliguen et Baz-sur-mer, toutes situées sur la ligne, est également suspendue. Une soixantaine de trains, dont des TGV, circulent chaque jour sur cet axe habituellement.

Pourquoi cet arrêt de circulations ? Pour permettre de réaliser relativement rapidement des travaux de « grande ampleur » destinés à contourner des sites industriels sensibles au niveau de Donges. L’actuelle voie ferrée a en effet la particularité de circuler au pied de la raffinerie (Total), d’un emplisseur de gaz de pétrole liquéfié (Antargaz) et d’un stockage de carburant (SFDM). Le chantier consiste, notamment, à créer 4,5 km de voie ferrée nouvelle et à la connecter au réseau.

Des cars plutôt que des trains

Les quinze jours d’interruption de trafic ferroviaire vont aussi être mis à profit pour réaliser d’autres travaux, comme le remplacement du pont-rail de Montoir-Trignac, le renouvellement d’appareils de voies à Montoir-de-Bretagne, ou la remise à niveau de voies de service au triage de Saint-Nazaire, explique SNCF Réseau.

Pendant ce temps-là, un « plan de transport adapté » est proposé aux voyageurs au moyen d’autocars. Les horaires sont modifiés. Infos sur le site d’Aléop en Pays-de-la-Loire.