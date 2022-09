Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Giorgia Meloni est en passe de devenir le nouveau visage de l’Italie. Fratelli d’Italia, dont elle est la présidente, est devenu le premier parti du pays avec près d’un quart des voix aux législatives de dimanche. En pole position pour devenir la première femme chef de gouvernement de l’histoire de l’Italie, Giorgia Meloni est parvenue à rassembler sur son nom les mécontentements et frustrations des nombreux Italiens excédés par les « diktats » de Bruxelles, la vie chère et l’avenir bouché des jeunes.

Surtout, elle incarne un mouvement à l’ADN post-fasciste qu’elle a réussi à « dédiaboliser » pour arriver au pouvoir. Et dimanche soir, elle a fait comprendre qu’elle comptait bien accepter la direction de son pays.

Une semaine à haut risque s’ouvre pour le gouvernement. L’exécutif va en effet présenter ce lundi des textes budgétaires et environnementaux, mais il est surtout attendu ces prochains jours sur la question brûlante de la réforme des retraites. La Première ministre Elisabeth Borne devrait donner le ton en début de matinée sur BFMTV, juste avant un Conseil des ministres chargé. Au menu, les projets de loi de finances (PLF) et de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2023. Mais aussi un projet de loi sur les énergies renouvelables qu’Emmanuel Macron entend développer « deux fois plus vite ».

C’est une défaite qui doit agir comme une « piqûre de rappel », selon Didier Deschamps. Décimés par une cohorte de blessés, les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont écroulés dimanche en fin de première mi-temps contre le Danemark, porté par son public à Copenhague, à la suite de des buts Kasper Dolberg (34e) et Andreas Skov Olsen (39e). Malgré cette défaite 2-0, la France parvient tout de même à se maintenir dans l’élite de la Ligue des nations. Avec 5 points, les champions du monde français terminent devant l’Autriche (4 points), reléguée en Ligue B, mais loin derrière le Danemark (12 points) et la Croatie (13 points). La réaction des Bleus devra tout de même se faire vite. La France affrontera en effet de nouveau le Danemark le 26 novembre à l’occasion de son deuxième match du Mondial au Qatar.