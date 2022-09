Les pauvres bêtes survivaient dans des enclos surpeuplés, un camion, un préfabriqué ou encore une caravane. Une vaste opération de gendarmerie, appuyée par la SPA et les services vétérinaires, a eu lieu mercredi à Beaumont-sur-Lèze, à une trentaine de kilomètres au sud de Toulouse. Elle a permis de soustraire 53 chiens, dont sept chiots, à des « conditions indignes » de captivité, indique Samuel Vuelta-Simon, le procureur de la République de Toulouse.









Le propriétaire des chiens avait déjà fait l’objet d’un contrôle fin 2021 et promis de réduire le nombre d’animaux à neuf. Il était donc loin du compte quand il a été placé en garde à vue mercredi. Devant l’évidence, l’homme a d’ailleurs opté pour une procédure de « plaider coupable » et a été condamné jeudi à dix mois de prison avec sursis et à une interdiction de détenir un animal pendant un an. Quant à ses malheureux pensionnaires, ils ont été confiés aux bons soins de la SPA, « ce qui permettra qu’ils soient proposés sans délai à l’adoption », assure le parquet.