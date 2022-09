La SPA ouvre ses portes en octobre pour désengorger ses refuges

Plus de 7.600 chiens, chats et rongeurs attendent une seconde chance. La SPA va ouvrir ses portes au public le 2e week-end d’octobre afin de désengorger ses refuges après un nouvel été que les abandons ont rendu difficile. Entre le 1er mai et le 31 août, 16.457 animaux ont, en effet, été recueillis.

« Le bilan inquiétant des abandons de cet été témoigne d’une conjoncture fragile mettant une fois de plus nos équipes à rude épreuve », témoigne Jacques-Charles Fombonne, le président de la Société protectrice des animaux (SPA). Il espère que les 8 et 9 octobre « cet événement festif et solidaire permettra de sensibiliser le public à l’importance que représente l’accueil d’un animal dans une famille, et qu’un grand nombre de nos laissés pour compte sortiront comblés de ce week-end ».

Bien définir le profil de l’adoptant

Et avant de confier un animal à un nouveau maître, pour éviter un nouvel abandon, le personnel des refuges définira le profil de l’adoptant : son expérience avec les animaux, ses conditions d’accueil -maison, appartement, espaces verts à proximité- et notamment son environnement familial (composition de la famille, présence d’enfants en bas âge ou arrivée prochaine d’un bébé, présence d’autres animaux dans le foyer).

De son côté la Fondation 30 millions d’Amis renouvelle jusqu’en décembre son aide aux chiens de 130 refuges indépendants avec son dispositif « Agir pour l’adoption ». Cette opération permet de livrer des millions de repas pour les chiens des refuges et favoriser leur adoption. En 2021, elle a offert 2 millions de repas grâce à la participation de plus d’un million de Français à cette campagne de don alimentaire.

« En octobre, une rencontre va bousculer votre vie ! », a lancé quant à elle la SPA dans un communiqué publié ce jeudi à l’attention des visiteurs de ses 63 refuges et Maisons SPA.