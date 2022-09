Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le chef de l’Etat va revêtir aujourd’hui sa casquette d’écologiste. Emmanuel Macron va en effet inaugurer, au large de Saint-Nazaire, le tout premier d’une série de parcs éoliens en mer, dont il entend accélérer le déploiement face à la crise énergétique. « C’est le début du chemin, une première étape vers le développement massif des énergies renouvelables », promet l’Elysée. Le mot d’ordre de la présidence est clair : renforcer la « souveraineté énergétique » de la France, en pleine envolée des prix des hydrocarbures et devant les risques de pénurie liés à la guerre en Ukraine, mais aussi réduire le gros retard du pays dans les renouvelables par rapport à ses voisins.





Alors que le ministre de la Justice est attendu en Corse ce jeudi, la tension était palpable mercredi à Bastia. Une manifestation, organisée six mois après la mort en prison d’Yvan Colonna, a réuni quelque 150 personnes et a été émaillée de heurts entre la police et quelques dizaines de manifestants. Ce petit rassemblement, à l’initiative du mouvement des jeunes du parti indépendantiste Corsica Libera, avait pour objectif de réclamer la reconnaissance du peuple corse, la libération des prisonniers politiques et de demander « justice pour Yvan Colonna ». Eric Dupond-Moretti, qui fut d’ailleurs jadis l’un des avocats d’Yvan Colonna, sera aujourd’hui à Ajaccio puis à Bastia vendredi pour sa première visite sur l’île en tant que ministre.

Le discours de Volodymyr Zelensky devant l’ONU pourrait avoir pour titre « châtiment ». Il a en effet choisi mercredi de prononcer ce mot pas moins d’une quinzaine de fois. Le président ukrainien a ainsi exigé un « juste châtiment » contre Moscou, dénonçant avec force l’invasion de son pays et appelant à la mise en place d’un tribunal spécial pour juger la Russie « pour son crime d’agression ». S’adressant via un message vidéo à l’Assemblée générale des Nations unies, le président Zelensky a également estimé que la Russie devrait être privée de son droit de veto au Conseil de sécurité de l’ONU.