C’est peu dire que la pétanque est une affaire sérieuse à Marseille. Après l'« infamante » étude de l’Insee publiée la semaine dernière qui classait Marseille en troisième position (derrière Toulouse et Reims) des villes dénombrant le plus grand nombre de terrains de pétanque, la municipalité a refait les comptes, rapporte La Provence.

Et c’est Sébastien Jibrayel, l’élu aux sports, qui s’y est collé. Tout compte fait, la ville possède 144 terrains de boules, et non 77, comme l’avait recensé l’Insee. Un imbroglio expliqué par le peu d’attention qu’aurait porté l’ancienne municipalité à la déclaration de son patrimoine. Le recensement des équipements sportifs est en effet l’affaire du ministère des Sports, qui compile les données transmises par les municipalités, précise le quotidien.









Des déclarations de terrains en dilettante à Marseille qui ont donc abouti à cette surprenante statistique. Avec 144 boulodromes, Marseille devance bien Toulouse et ses 101 terrains et Reims (89 installations). Soyons taquins, et notons toutefois que ramené en nombre d’habitants, Marseille semble bien s’établir en troisième position, avec un terrain pour 5.900 habitants (contre un pour 4.500 à Toulouse et un pour 2.100 à Reims).