Ce mardi après-midi, 29 des 64 enfants scolarisés dans l’école de Vezac/Beynac ont été pris soudainement de vomissements. Le Samu s’est rendu sur place ainsi que les pompiers (avec un médecin et deux infirmiers), indique la préfecture de la Dordogne dans un communiqué, ce mardi soir. Une intoxication alimentaire collective est suspectée.

Des recherches pour éclaircir la situation

Parmi les 29 élèves présentant des symptômes, quatre ont été évacués vers le centre hospitalier de Sarlat et cinq autres vers celui de Périgueux, pour passer des examens. Six autres sont sous surveillance médicale et, enfin, 14 sont retournés à leur domicile.

« Les services de l’État sont pleinement mobilisés aux côtés de la mairie pour déterminer dans quelle circonstance les enfants ont pu être affectés et accompagner les familles », conclut la préfecture de la Dordogne.