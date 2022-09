Le démarrage est sportif. Habitués à la tranquillité de la ligne A qu’ils fréquentent depuis vingt ans, les Rennais et les Rennaises ont découvert ce mardi matin la remuante ligne B. Mise en service à 5h10 précises, la deuxième ligne de métro de Rennes (Ille-et-Vilaine) peut monter jusqu’à 80 km/h en pointe. Elle offre surtout une accélération au démarrage qui a surpris bon nombre de voyageurs, pas encore bien réveillés. Pour recueillir leurs premières impressions, 20 Minutes s’est levé tôt (mais vraiment tôt) et a sauté dans la première rame.





🚨 Breaking News: C’est désormais officiel, la ligne B du métro rennais est en service #rennes pic.twitter.com/yeGi6csjWY — Jérôme Gicquel (@jgicquel) September 20, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Téléphone à la main pour immortaliser l’événement, Nina était aussi du voyage. Habitante le quartier de Cleunay, la jeune femme a longtemps attendu ce jour. « C’est limite émouvant, confie-t-elle. J’emprunte très souvent le bus pour aller voir mes potes en centre-ville mais c’est souvent galère. Là, je vais pouvoir me déplacer très rapidement ».

Confort à bord des rames et gain de temps

Comme elle, de nombreux curieux, dont beaucoup de jeunes, ont écourté leur nuit pour s’offrir une petite virée sur la ligne B. « Je pourrai dire à mes petits-enfants que j’étais à bord de la première rame », se marre Kevin. Étudiant à l’université Rennes-2, le jeune homme enchaîne les selfies, impressionné par le confort à bord. « Ça secoue un peu par rapport à la ligne A mais les rames sont quand même super classes, indique-t-il. C’est hyper agréable, très spacieux et lumineux ».





Le téléphone à la main, de nombreux jeunes étaient présents pour immortaliser l'événement. - J. Gicquel / 20 Minutes

Étudiante à la fac de droit, Anna apprécie aussi le voyage. Mais surtout le temps qu’elle va gagner chaque matin. « J’habite à côté de la gare et en dix minutes je pourrai être en cours », souligne la jeune femme, qui devait auparavant enchaîner « métro, bus ou marche à pied ». Irène s’est aussi levée tôt ce mardi matin. Une habitude pour cette mère de famille qui habite le quartier des Gayeulles et nettoie des bureaux dans le centre-ville. « C’est parfois compliqué de se déplacer en bus quand on a des horaires décalés, on doit parfois attendre longtemps si on en rate un, indique-t-elle. Avec le métro, ce sera ponctuel et il y a moins de risque d’arriver en retard ».

« Une transformation du paysage urbain en surface »

A la retraite, Bernard n’a plus ce souci de la ponctualité. Passionné d’architecture, il découvre, non sans joie, le visage des quinze stations de la ligne. « C’est quand même hallucinant car on a réussi à construire une ville sous la ville sans que cela ait trop d’impact », s’exclame-t-il. Présente à bord de la première rame, Nathalie Appéré a d’ailleurs tenu à rappeler que le métro n’était pas seulement un aménagement sous-terrain, mais aussi « une transformation du paysage urbain en surface », notamment autour des stations.

« Ce métro est décarboné et consomme peu. C’est une prouesse technologique mais c’est aussi un choix politique qui s’inscrit dans la durée », a rappelé la présidente de Rennes Métropole. A terme, le métro imaginé par Siemens Mobility pourrait passer toutes les soixante secondes environ, atteignant la vitesse de pointe de 80 km/h et affichant une moyenne de 35 km/h.