Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Encore plus que ces derniers jours, à 11 heures, le recueillement et l’émotion vont dominer à Londres (midi à Paris). C’est en effet à ce moment-là que vont commencer les funérailles d’Etat de la reine Elizabeth II. En ce jour férié au Royaume-Uni, après 10 jours de deuil national, 2.000 personnes sont attendues pour une cérémonie religieuse à l’abbaye de Westminster. Dans l’assistance, Joe Biden, l’empereur du Japon Naruhito, Emmanuel Macron ou encore la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen rendront un dernier hommage à la souveraine décédée le 8 septembre.

A partir de ce lundi, la justice va se replonger dans l’effroyable accident qui a ébranlé le 14 décembre 2017 la petite commune de Millas, près de Perpignan. Le 14 décembre 2017, une collision entre un train TER et un car scolaire tuait six collégiens, et en blessait dix-sept autres, à la hauteur d’un passage à niveau. Tandis que s’ouvre à Marseille la comparution de la conductrice, 20 Minutes vous donne les clés pour comprendre le procès.

Même si le coronavirus tue encore, Joe Biden confirme que la crise est dépassée, tout du moins dans son pays. Le président américain a en effet affirmé que la pandémie de Covid-19 était « terminée » aux Etats-Unis, lors d’une interview diffusée dimanche. « Si vous regardez autour de vous, personne ne porte de masque, et tout le monde a l’air en plutôt bonne forme », a-t-il affirmé. « Donc je pense que c’est en train de changer. » Selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, il y a tout de même eu aux Etats-Unis la semaine dernière un cumul de 2.989 morts du Covid-19 et 440.044 nouveaux cas.