Le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, veut « s’attaquer au collège », estimant qu’il est « l’homme malade du système » scolaire avec un niveau « faible », notamment en mathématiques et langues vivantes, a-t-il expliqué dans un entretien à Midi Libre publié ce samedi.

« On doit maintenant s’attaquer au collège car c’est l’homme malade du système. Le niveau en sortie de 3e est faible, en particulier en maths et en langues vivantes », a déclaré le ministre face à des lecteurs du quotidien régional. « On a un problème avec les langues. Le niveau en anglais a baissé en fin de 3e. On va remettre ça en chantier », a-t-il promis.

Sur les maths, « ce n’est pas une question d’heures de cours, qui sont déjà conséquentes du CP à la Terminale, mais plutôt de méthode pédagogique », a estimé le ministre. En décembre, l’Education nationale pourra déjà mesurer selon lui « les premiers effets » du plan maths lancé en primaires après l’évaluation des sixièmes.

Dossiers brûlants

Le ministre a déjà plusieurs chantiers brûlants entre les mains : la crise des recrutements, la revalorisation salariale des enseignants, la réforme de la voie professionnelle ou les innovations pédagogiques pour « l’école du futur ».

Son prédécesseur s’était attaqué à la réforme du lycée et à l’école, avec le dédoublement des classes en zone d’éducation prioritaire.