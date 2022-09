« Votre solde CPF est arrivé à échéance » ; « Votre carte Vitale arrive à expiration » ; « Votre colis est arrivé. Veuillez le vérifier et le recevoir »… Ce genre de messages, d’appels, que l’on reçoit fréquemment et qui inondent nos messageries ne seront peut-être bientôt plus qu’un lointain (mauvais) souvenir. Selon une information du Parisien, l’Assemblée nationale examinera le 6 octobre une proposition de loi interdisant le démarchage téléphonique. Le Modem compte légiférer pour « interdire le démarchage des organismes de formation », par appel, SMS ou e-mail.

Autre bonne nouvelle, à compter du 1er janvier 2023, les numéros de téléphone mobiles débutant par 06 et 07 seront réservés uniquement aux particuliers, afin d’éviter toutes fraudes et appels commerciaux abusifs. L’Arcep (Autorité de régulation des communications) propose notamment aux plateformes automatiques d’utiliser des numéros commençant par 09, permettant ainsi de détecter rapidement si l’appel est indésirable ou non.

Et vous, avez-vous été victime d’un démarchage abusif ? Recevez-vous des SMS ou des appels concernant votre CPF, carte Vitale, colis, etc. ? Comment réagissez-vous ? Avez-vous été victime d’une fraude, arnaque ? Que pensez-vous des propositions citées dans l’article pour y mettre fin ? Racontez-nous dans le formulaire ci-dessous. Votre témoignage pourra servir à la rédaction d’un article. Merci par avance !