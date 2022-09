Même si à cause de l’inflation et des difficultés financières qu’ils traversent, certains sont contraints d’être moins généreux.

Une sortie au musée, une séance de ciné, l’organisation d’une fête à l’école, des jeux pour la classe… Voici quelques exemples de ce que peut financer la coopérative scolaire. Elle fonctionne grâce aux dons des parents, qui sont appelés à y contribuer en cette rentrée. Des versements qui ne sont pas obligatoires, mais qui dépendent du bon vouloir de chacun.

Pour beaucoup de parents qui ont répondu à notre appel à témoins, donner à la coopérative est une évidence. A l’instar de Jessica : « J’ai deux enfants et c’est en toute logique que je donne chaque année. Cela contribue au bon déroulement de leur année scolaire grâce à l’achat de matériel et des petites sorties qu’ils auront le plaisir de faire. » Pour Isabelle, c’est aussi un geste naturel : « Sans cette cotisation, nos enfants ne feraient pas grand-chose en dehors de l’école. J’ai de beaux souvenirs de mes sorties scolaires et j’aimerais que mes enfants connaissent la même chose et même mieux. »

« Je donne 20 euros pour ma fille en primaire »

Certains parents considèrent même leur participation comme un devoir : « La coopérative de l’école est une belle institution, et la participation des parents à la vie de l’école du quartier est un beau geste civique. » D’autres donnent chaque année leur petite enveloppe un peu à contrecœur, comme l’explique Estelle : « Si je veux que l’école finance des sorties et des activités sympas, je n’ai pas d’autre choix. Ce que l’Etat choisit de ne pas verser pour l’éducation de nos enfants, je le mets moi-même. »

Le montant que chacun est prêt à verser est très variable. Samantha, qui a deux enfants, donne « 15 euros pour chacun tous les ans ». Ardouin 20 et Virginie 50. Lorène varie la participation selon le niveau scolaire : « Je donne 20 euros pour ma fille en primaire et 10 pour ma fille au collège. » Tout comme Mariama : « Je donne tous les ans 15 euros en maternelle et 18 au collège. »

« Je me sentirais mal de ne pas donner »

Et si l’on pouvait croire que seuls les parents à l’aise financièrement versent leur obole, il n’en est rien. Comme en témoigne Rachida : « Je suis à la recherche d’un emploi. Je ne roule pas sur l’or, loin de là, mais j’estime qu’il est de mon devoir de participer à l’éducation de mes enfants, par quelque moyen que ce soit ». Parfois, le montant est symbolique : Sabrina donne par exemple 7 euros chaque année.

Et en cette période d’inflation, certaines familles ne peuvent pas se montrer aussi généreuses que les années précédentes. Fatou a ainsi fait un chèque de 25 euros, contre 50 l’an dernier. « Je me sentirai mal de ne pas donner même si la situation est difficile », commente-t-elle. Virginie compte donner 20 euros par enfant, contre 50 euros d’habitude : « Avec l’inflation et le coût de la rentrée, ça va être un peu plus compliqué, mais nous allons faire l’effort. »

« L’école a pu acheter de nouveaux vélos »

Quant aux fonds de la coopérative, beaucoup de parents semblent savoir comment ils sont utilisés. « L’école et l’association des parents d’élèves nous font régulièrement un retour des sommes investies. Je sais que l’argent sert à l’achat de livres, à des sorties scolaires, au spectacle de Noël, à la fabrication des cadeaux pour la Fête des mères et des pères », indique Magalie. « L’école a pu acheter de nouveaux vélos et du matériel de motricité, ainsi que payer quelques sorties au cinéma et au zoo de Thoiry », cite Emilie. Virginie se souvient, elle, que la coopérative de l’école de ses enfants « a pu financer des places pour le cirque ou la visite d’une ferme pédagogique. »









Reste que certaines familles décident de ne rien donner. « Je sais, de par les maîtresses, que peu de parents donnent et que, selon les années, elles peuvent se retrouver en difficulté », relève ainsi Anne-Gaëlle. Ceux qui ne font pas un chèque ont bien souvent des difficultés financières, comme Fofo : « Je ne compte pas donner car c’est coûteux. Surtout si on multiplie la participation par deux ou trois enfants. » Claudia ne verse rien et estime avoir une bonne raison pour cela : « Ma fille étant handicapée, elle ne participe pas aux sorties et sa présence en classe est minime (2 journées). Donc je ne contribue pas étant donné qu’elle ne sera concernée par aucune activité… »