Drôle de cadeau d’anniversaire. Alors qu’elle célèbre ses 100 ans, cet automne, la régie municipale d’électricité (RME) de Loos-lez-Lille, dans la banlieue lilloise, se retrouve dans la tourmente d’une crise énergétique inédite. Comment une petite société de distribution et de fourniture d’électricité, à l’ombre du géant EDF, peut-elle s’en sortir, coincée entre une mission de service public et un contexte exacerbé de concurrence ?

Pour comprendre le problème, il faut d’abord se pencher sur le statut de ces régies d’électricité. La plupart ont vu le jour en France après la Première Guerre mondiale, lorsque les réseaux électriques ont commencé à tisser leur toile dans le pays. Or, en 1946, ces sociétés ont quasiment toutes disparu avec la création et la nationalisation d’EDF. « Certaines, qui dépendaient comme nous de collectivité locale, ont choisi de rester en régie », raconte Arnaud Evrard, directeur de RME Loos.

« Notre force, c’est la proximité »

A Loos, commune de 23.000 habitants, la RME gère donc toujours la distribution d’électricité, en lieu et place d’Enedis, le distributeur national. Mais elle s’occupe aussi de fournir l’électricité aux foyers au même titre qu’EDF ou des concurrents privés qui se sont multipliés depuis une quinzaine d’années. En France, il existe encore environ 150 régies autonomes de ce type, dans le département des Deux-Sèvres ou la ville de Grenoble, par exemple. D’autres sont restés des sociétés comme Electricité de Strasbourg.

« Notre force, c’est la proximité, souligne Arnaud Evrard. Un accueil physique et une capacité à intervenir très rapidement en cas de dysfonctionnement aussi bien sur le réseau que chez les particuliers. » Autre atout pour l’usager : nul besoin de faire appel à plusieurs prestataires si on veut installer un compteur électrique. Et pour la ville, « c’est un service public très appréciable qui s’occupe notamment de l’éclairage public », avoue Catherine Grière, adjointe à la ville de Loos.

En revanche, la crise énergétique qui pointe son nez inquiète le responsable de RME. « La grande majorité de nos clients bénéficie encore du tarif réglementaire de vente en vigueur, en vertu d’un contrat qui nous lie avec EDF, mais cette crise a quand même des incidences financières pour nous. »

Une ferme photovoltaïque en projet

Et pour les tarifs non réglementés, la facture pourrait être très lourde. « Pour des petites structures comme la nôtre qui emploie quinze salariés, la volatilité des prix peut remettre en question la viabilité de l’entreprise, ajoute Arnaud Evrard. On constate une évolution des cours d’une journée à l’autre. Pour 2023, notre plan de commercialisation prévoit déjà une multiplication du prix du mégawatt par 4 ou 5. »









Face à ces enjeux, la solution reste de produire soi-même de l’électricité. La RME de Loos a pris les devants en engageant, l’an dernier, des études pour installer une ferme photovoltaïque d’ici à trois ans. Mais, en banlieue lilloise, le foncier reste difficile à obtenir et ce ne sera qu’« un complément de production à la marge », avoue le directeur. « On ne peut baser notre production que sur le photovoltaïque. Si on arrive à produire 5 % de nos besoins en fourniture électrique avec ce projet, ce sera déjà très bien », poursuit-il.

Le centenaire arrive donc à un moment crucial pour RME. « On attend le positionnement de la France et de l’Europe pour stabiliser ou faire baisser le prix de l’électricité », explique Arnaud Evrard. Car, à son petit niveau, la régie reste très dépendante des décisions prises en haut lieu.