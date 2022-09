L’incendie de Saumos, en Gironde, a relativement peu progressé depuis mardi soir. Néanmoins, « deux nouvelles évacuations ont été décidées ce mercredi midi par les autorités à Sainte-Hélène entre la D6E3 et D5, et entre la route de Brach et la route de l’Océan », indique la préfecture de la Gironde, qui précise qu’environ « 500 personnes sont concernées ». Cela porte à un peu plus de 1.300 le nombre de personnes évacuées depuis lundi.





L'incendie à Saumos en Gironde a détruit 3.600 hectares de forêt. - Sdis 33

« Les conditions météorologiques restent difficiles, avec la persistance de vent, de chaleur et de la sécheresse, poursuit la préfecture. Le département de la Gironde reste en vigilance orange feux de forêts, et est placé en vigilance jaune orage depuis 12h. » « Le vent a changé de direction - venant du sud jusqu'à présent, il souffle désormais de l'ouest, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle: on va être très vigilant » s'inquiète de son côté le directeur départemental des services de secours, Marc Vermeulen. Les têtes de feu restent actives au nord et à l’est.

Jusqu’à 1.000 pompiers engagés

Les moyens humains et en matériel ont également monté d’un cran ce mercredi. « Jusqu’à 1.000 pompiers de la Gironde et d’autres départements seront mobilisés au plus fort de la journée, alors que six Canadair, trois Dash et deux hélicoptères bombardiers d’eau sont engagés aujourd’hui. »









La surface totale de forêt brûlée est désormais portée à plus de 3.600 hectares, ajoute la préfecture, qui précise « qu’aucune maison supplémentaire n’a été endommagée ». Sept pompiers ont été très légèrement blessés, aucun n’a nécessité d’hospitalisation.