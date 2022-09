Non, Marseille n’est pas la ville où il y a le plus de terrains de pétanque

La pétanque n’est plus prophète en son pays. Selon une étude de l’Insee, repérée par La Provence, la ville qui compte le plus grand nombre de terrains de pétanque publics de pétanque est… Toulouse. L’institut national des statistiques a dénombré dans une étude consacrée aux équipements publics 101 boulodromes à Toulouse, soit un terrain pour un peu plus de 4.500 habitants, contre 77 pour Marseille, c’est-à-dire un boulodrome pour 11.000 habitants.









La patrie de la pétanque se classe même troisième, derrière Reims, qui totalise 86 terrains. Au jeu du ratio par habitant, la cité des sacres arrive en tête, avec un terrain pour 2.100 habitants. Paris se classe quatrième avec 67 installations.

Notons toutefois que cette étude ne tient pas compte des terrains privés et informels.