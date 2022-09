Depuis lundi, impossible de se connecter aux sites Internet de trois des écoles d’ingénieurs de l’Institut national polytechnique de Toulouse. L’établissement public a été victime d’une cyberattaque de grande ampleur dans la soirée du 12 septembre, avec demande de rançon à la clé. Pas d’Internet donc, et l’accès aux logiciels et données est impossible pour les élèves et enseignants.

« Tous les services de Toulouse INP se sont mobilisés pour garantir la continuité de nos activités de formation et recherche sur l’ensemble des sites de l’établissement », précise ce mercredi la direction de l’INPT qui a porté plainte.









Ce n’est pas le premier établissement d’études supérieures à être visé par une cyberattaque. En mars dernier, l’Enac avait subi le même sort et les grandes écoles semblent être de plus en plus victimes de ces rançonnages.