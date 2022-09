Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau, ainsi que quatre autres personnes soupçonnées d’être impliquées dans l’affaire du chantage à la sextape, est en garde à vue depuis ce mardi matin dans les locaux de la police judiciaire à Lyon. Ils ont reçu leur convocation lundi soir, indique Le Progrès.

Ces auditions ont lieu dans le cadre d’une commission rogatoire, après l’ouverture d’une information judiciaire par le parquet de Lyon. « Le maire est entendu à sa demande pour que la vérité éclate », a commenté ce mardi, Jean-Pierre Bergé son premier adjoint.

Fin août, Mediapart a révélé que Gilles Artigues, ancien premier adjoint, avait été piégé lors d’une soirée passée avec un escort-boy, en 2014. La rencontre filmée aurait été arrangée par un autre adjoint et son amant afin de faire pression sur le père de famille et empêcher toute velléité de dissidence. L’intéressé, persuadé que le maire de Saint-Etienne était au courant, a déposé plainte au début du mois de septembre.

« J’ai une vidéo vous montrant le cul à l’air avec un mec »

Si Gaël Perdriau a toujours nié toute implication, Mediapart a publié lundi soir de nouveaux enregistrements téléphoniques. Il s’agit de conversations enregistrées par Gilles Artigues lui-même avec le maire de Saint-Etienne et son directeur de cabinet Pierre Gautierri.

« J’ai une vidéo vous montrant le cul à l’air avec un mec. Ça ne vous dérange pas ? Le très catholique député Gilles Artigues très bon père de famille dans un truc comme ça ? », lance alors Pierre Gautierri. Quand Gilles Artigues le prévient qu’il pourrait saisir la justice, il lui répond : « si vous faites ça, l’ensemble des parents et des élèves qui sont dans la même classe que vos enfants recevront une copie du film (…) et je pense que vos enfants ne s’en remettront pas ». « Il y a d’autres moyens de faire, on n’est pas obligé de diffuser publiquement », ajoute la voix de Gaël Perdriau sur cette bande audio, en évoquant une diffusion « en petits cercles, avec parcimonie ».