Surprise de taille pour les élèves du lycée professionnel Eric Tabarly des Sables d’Olonne. Emmanuel Macron se rendra en effet ce mardi midi dans la station balnéaire vendéenne pour présenter « toutes les lignes » de son projet de réforme de la voie professionnelle, « chantier particulièrement important » du quinquennat, annonce l’Elysée.

Accompagné du ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye et de la ministre chargée de l’Enseignement et de la Formation professionnels Carole Grandjean, le chef de l’Etat visitera ce lycée public spécialisé dans les métiers du nautisme, de l’automobile et de l’industrie. Le président de la République y rencontrera l’équipe éducative, les lycéens ainsi que des chefs d’entreprise engagés dans les formations de l’établissement. Un déjeuner avec les élèves est, notamment, au programme.

Vers une « transformation profonde » ?

Emmanuel Macron présentera « ses ambitions pour la voie professionnelle » et « son projet pour les lycées professionnels », avec « trois axes d’action » : « comment rendre plus attractifs les lycées professionnels, comment améliorer l’insertion professionnelle et comment améliorer la poursuite d’études des jeunes de la voie professionnelle », a indiqué l’Elysée.

Emmanuel Macron avait appelé fin août, devant les recteurs d’académie, à une « transformation profonde » de la voie professionnelle, avec la volonté de « ré-arrimer très en profondeur et en amont le lycée professionnel avec le monde du travail », développer « les temps de stage d’au moins 50 % », et mieux les rémunérer ou recruter davantage de professeurs issus du monde professionnel. Il avait dit vouloir s’appuyer sur « ce que l’on a réussi à faire à travers la réforme de l’apprentissage », qui a vu le nombre d’apprentis fortement augmenter.

Les syndicats inquiets de la réforme

Cette réforme inquiète les syndicats de l’enseignement professionnel, qui se sont réunis en intersyndicale fin août pour dénoncer « une menace forte pour l’avenir des lycées professionnels » et un « projet de désorganisation de la voie professionnelle scolaire ».

Pour l’Elysée, « il n’y a pas du tout de menace par rapport aux lycées professionnels », mais au contraire « la volonté de travailler au renforcement de cette voie, pour en faire une vraie voie de réussite ». Moins d’un tiers des lycéens, soit environ 630.000 élèves, sont scolarisés en lycée professionnel.