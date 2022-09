SNCF Voyageurs met en vente des billets TER à un euro. Ces billets, financés par la région Occitanie, ne sont utilisables que pour des destinations à l’intérieur de la région.

Ils doivent être utilisés au cours de l’un des deux derniers week-ends de septembre. Ils ne peuvent être achetés qu’en ligne ou sur l’appli Trainline, dans les limites des places disponibles.

Cinq lignes à un euro toute l’année

Ces offres spéciales viennent compléter les nombreuses offres financées par la région pour favoriser les déplacements en train. Cinq lignes de TER ont pour tarif unique ce prix d’un euro à l’année : les lignes entre Nîmes et Le Grau-du-Roi, Carcassonne et Quillan, Perpignan et Villefranche-Vernet-les-Bains, Marvejols et La Bastide – Saint-Laurent-les-Bains et entre Béziers et Bédarieux – Saint Chély-d’Apcher.