Depuis quelques mois, certains Français ont vu leur facture d’électricité exploser. Les prix du marché se sont littéralement envolés cet été, atteignant jusqu’à 1.000 euros du Mégawattheure contre un peu plus de 100 euros en septembre 2021. Un véritable casse-tête pour les fournisseurs alternatifs d’électricité, qui l’achètent à EDF ou sur le marché de gros, avant de la revendre à leurs clients.

Certains ont d’ores et déjà annoncé que les hausses allaient être douloureuses. D’autres, comme le fournisseur espagnol Iberdrola, ont expliqué à leurs clients qu’ils seraient bien inspirés de contractualiser avec un autre opérateur, au risque de voir leur facture doubler ou tripler. Dans un courrier, mi-août, plusieurs milliers de ses clients français ont ainsi appris que leur contrat ne sera pas renouvelé.

Vous faites partie de ces clients « remerciés » et vous avez trouvé un nouvel opérateur ? Vous avez du mal à trouver un nouvel opérateur ? Votre facture d’électricité chez un fournisseur alternatif a pris un coup de bambou ces dernières semaines et vous avez décidé de retourner vers EDF et son tarif régulé ? Vous changez de fournisseur tout le temps pour avoir l’électricité au meilleur prix ? Racontez-nous comment vous vivez cette crise énergétique et la façon dont vous vous en sortez pour ne pas passer tout votre budget pour allumer vos ampoules.