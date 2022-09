« Un constat de divergences de vues radicales ». C’est ainsi que la métropole de Lyon justifie sa décision de quitter le Comité pour la Transalpine, association qui vise à promouvoir la réalisation de la ligne LGV Lyon-Turin. La collectivité l’a annoncé ce lundi, elle ne renouvellera pas son adhésion pour l’année 2022. Adhésion qui lui a coûté jusque-là 900.000 euros, rappelle-t-elle.

« Le Comité n’a eu de cesse, depuis sa création en 1992, de défendre une approche par les infrastructures du problème des traversées alpines », regrette Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la métropole de Lyon. Et d’ajouter : « Elle a sans cesse dénigré les capacités et le potentiel de modernisation des lignes actuelles Dijon-Ambérieu, Chambéry-Modane et Sant-André-le-Gaz-Chambéry, tout comme elle a ignoré les nombreuses expertises pointant le déficit de rentabilité socio-économique et le coût environnemental du projet tel que défini à la fin des années 2000 ». La réalisation de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin est aujourd’hui estimée à 18 milliards d’euros, dont 8,4 milliards à charge de la France.





👉 900 000€ d'argent public a été dépensé dans l'adhésion à ce comité ⚠️ — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) September 12, 2022



« Nous quittons une association dont nous ne partageons pas le mode de fonctionnement, indépendamment d’être pour ou contre le projet », indique de son côté, Bruno Bernard, le président écologiste de la métropole de Lyon.