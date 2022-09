On ne va pas se mentir, ce week-end, on a beaucoup parlé de la reine d’Angleterre. Même si vous n’avez regardé aucune chaîne d’infos en continu, aucun journal radio ou lu un quotidien, vous en avez entendu parler. Avec nos cinq infos dans le rétro, on vous remet à flot sur le reste de l’actu et on vous propose de lire ce que vous n’avez pas lu/vu/entendu chez nos confrères sur la reine Elisabeth II.

1. Malgré le deuil, les pubs londoniens font le plein

Le professionnalisme de notre envoyée spéciale à Londres l’a poussé à faire la tournée des pubs pour vérifier si les Londoniens et Londoniennes avaient ou non dérogé à leur sacro-saint rituel du samedi soir : le pub. Et ce, alors qu’elle n’aime ni la bière ni le gin. Notre journaliste vous emmène de Camden Town à Soho.

L’info en plus : La Barbie reine d’Angleterre se négocie à prix d’or sur Internet.









2. Paris sera-t-il toujours la Ville Lumière ?

Alors que tout le monde passe en mode sobriété énergétique, Anne Hidalgo doit présenter son plan pour Paris, mardi. Et l’une des mesures sera d’éteindre les projecteurs de la tour Eiffel plutôt. On vous en dit plus ici.

L’info en plus : Les villes se décident à éteindre la lumière et montrer leur côté sombre.

3. 200e jour de guerre en Ukraine

Un chiffre qui fait froid dans le dos. Déjà 200 jours que la guerre en Ukraine a débuté. Retrouvez toute l’actualité liée au conflit dans notre live du jour.

L’info en plus : La « dérussification » culturelle est en marche à Kiev.

4. Dernier coup de chaud sur la France

Encore une fois, c’est la Nouvelle-Aquitaine qui va suer. Un coup de chaud est annoncé ce lundi dans le quart sud-ouest de la France, et tout particulièrement dans les départements de la Gironde, des Landes ou des Pyrénées-Atlantiques. Pour savoir comment vous habillez lundi matin, cliquez là.

L’info en plus : Comment limiter l’impact des futures vagues de chaleur dans les établissements scolaires.

5. Donnaruma sauve le PSG

Pour une fois, c’est Gianluigi Donnaruma qui enfile le costume de sauveur du PSG. Certes Neymar a marqué contre Brest (1-0) mais le gardien italien a repoussé un penalty. Notre journaliste présent au Parc des Princes revient sur la prestation de Gigi, très critiqué en ce début de saison.

L’info en plus : Suivez avec nous Monaco-OL en clôture de cette 7e journée de Ligue 1.