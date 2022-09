Une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Brest (Finistère) au sujet d’une suspicion de pollution sur le chantier de construction du parc éolien de Saint-Brieuc. L’enquête confiée à la gendarmerie maritime a démarré après un signalement du comité des pêches des Côtes d’Armor. « On a reçu un courrier d’un avocat mandaté par le comité des pêches avec des éléments visuels dénonçant une pollution. Une enquête préliminaire a été ouverte au mois d’août », a déclaré Camille Miansoni, procureur de Brest, confirmant une information de Mediapart.

En juillet, les comités des pêches des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine avaient demandé l’arrêt du chantier après avoir eu connaissance de « déversements intentionnels » de « quantité de préparation servant au scellement chimique des pieux » à bord du navire de forage l’Aeolus. Interrogée, la société chargée de la construction du parc Ailes Marines, filiale de l’espagnol Iberdrola, avait dit avoir réalisé des contrôles inopinés sur le bateau sans constater « de déversement non autorisé ou d’événement inhabituel inhérent aux travaux de forage et d’installation des pieux en mer ».

Déjà une fuite hydraulique en 2021

Le parquet de Brest avait déjà ouvert une enquête après une fuite d’huile hydraulique sur le chantier du parc éolien en juin 2021. « Cette enquête est toujours en cours », a précisé le procureur. « Il a fallu faire analyser cette huile pour en déterminer les caractéristiques », a-t-il ajouté.





Contesté par des pêcheurs, le parc de 62 éoliennes de la baie de Saint-Brieuc doit entrer en service fin 2023. Il devrait produire l’équivalent de 9 % de la consommation électrique de la Bretagne et « contribuera à son autonomie énergétique », selon Ailes Marines.