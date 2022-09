Plus connue pour le surf, Hossegor dans les Landes est aussi le berceau du sauvetage sportif côtier en France, né ici au début des années 1990. « Ce sont deux nageurs sauveteurs - qui avaient envie de s’entraîner en dehors de la saison de plage, et de se challenger avec d’autres maîtres-nageurs - qui ont eu l’idée d’organiser des épreuves. Un jour un touriste leur a dit que ce qu’ils faisaient, c’était un sport en Australie, le surf life saving… » raconte Hervé Bouhineau, le président du club d’Hossegor. De là ont été créées les premières associations, rattachées à la fédération française de sauvetage.





Epreuve de planche aux championnats de France de sauvetage sportif côtier à Hossegor (Landes) - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Trente ans plus tard, Hossegor accueille jusqu’à samedi les championnats de France de la discipline. Car, oui, le sauvetage sportif côtier est une véritable discipline sportive, même si elle reste méconnue en France. Moins dans les Landes et dans le Pays basque, où cette activité est désormais élevée « au rang des traditions du Sud-Ouest, comme la pala ou la chistera » rigole Hervé Bouhineau.

« J’ai 650 licenciés dans mon club, et je pourrais en avoir le double s’il n’y avait pas un manque de piscine dans la région, ce qui lmite pour les entraînements, assure le président du club d’Hossegor. Très souvent, les gens viennent inscrire leur enfant pour qu’il apprenne à appréhender les vagues de l’océan, et au final toute la famille trouve cela chouette, et découvre que c’est un vrai sport avec plusieurs disciplines. »

« C’est du très haut niveau »

Epreuves de nage, de kayak, de planche, avec ou sans bouée-tube, courses sur la plage… En individuel ou en relais. Les discplines sont nombreuses. « L’idée est de proposer des épreuves dans l’esprit d’un sauvetage, à l’instar de la compétition de nage qui consiste à arriver le plus vite possible sur un point, comme pour aller sur une victime » raconte Mathieu Lacroix, le Directeur technique national (DTN) de la fédération.





Aux championnats de France de #sauvetage sportif côtier qui se tiennent à #Hossegor jusqu’à samedi pic.twitter.com/ab8AseMMLy — 20minutesbordeaux (@20minutesbord) September 8, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







Et à ceux qui imaginent que le sauvetage sportif côtier serait une simple promenade de santé entre plage et océan, il suffit d’assister à une course ou deux pour se rendre compte de la puissance musculaire et du moral d’acier que la discipline exige. « Les épreuves sont longues, techniques, et ça demande d’être très complet » décrit Noé, qui vient du club de Biarritz, et plusieurs fois titré dans diverses disciplines. « C’est du très haut niveau » insiste Pierre Vilaceca, un des vice-présidents de la fédération.

Une édition difficile, mais spectaculaire, cette année à Hossegor

Réputée pour sa vague, Hossegor est un véritable défi pour les 650 compétiteurs qualifiés pour ces championnats de France. Surtout pour ceux qui sont davantage habitués au calme de la Méditerranée. Certains se font littéralement refouler au moment d’entrer dans l’océan.





Epreuve aux championnats de France de sauvetage sportif côtier à Hossegor - Mickaël Bosredon

« On nous reprochait souvent d’organiser nos compétitions sur des sites un peu trop plat, c’est pourquoi nous avons choisi Hossegor pour cette année et l’année prochaine, explique Mathieu Lacroix. Les conditions sont dures, il y en a qui n’arrivent pas à partir, mais c’est spectaculaire. Si cela devenait vraiment trop difficile, nous pourrions nous délocaliser sur le lac, on ne mettra personne en danger » précise-t-il.

Le rêve des Jeux olympiques

Malgré les conditions, la bonne humeur règne entre les équipes sur la plage. On s’encourage, on se chambre gentiment. Le sauvetage sportif exige des athlètes à l’état d’esprit irréprochable. Comme Nikita, 16 ans, licenciée à Hossegor. Championne d’Europe de l’Iron Man (qui mixe les différentes épreuves), plusieurs fois championne de France, elle a beau être une des étoiles montantes de la discipline, elle met avant tout en avant le collectif. « J’adore l’océan, j’adore faire la course, mais le sauvetage côtier, c’est plus divertissant que de la nage simple, et on est tous ensemble, pas chacun dans son couloir. A côté de ça, l’agilité compte beaucoup, il faut être malin aussi - notamment pour bien appréhender l’océan - et avoir le mental. »





Nikita, du club d'Hossegor, participe aux championnats de France de sauvetage sportif côtier. - Mickaël Bosredon/20 Minutes

Nikita fera partie de la délégation française qui partira à la fin du mois aux championnats du monde en Italie, l’objectif étant de ramener un podium. « Nous sommes la première nation européenne, et troisième nation mondiale derrière la Nouvelle-Zélande et l’Australie, les deux nations référence de la discipline. Nous allons tenter de conserver notre rang », espère Mathieu Lacroix. « Et depuis 2012, nous sommes aussi les plus grands pourvoyeurs de médailles aux jeux mondiaux, qui sont un peu l’antichambre des Jeux olympiques » ajoute Pierre Vilaceca.









Les Jeux olympiques, un rêve pour le moment. Qui pourrait devenir réalité. Le sauvetage sportif côtier espère en effet devenir discipline de démonstration lors des JO de 2032, qui doivent se tenir à Brisbane, en Australie.