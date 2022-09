Que ce soit pour combattre des ballonnements ou la chute de cheveux, les compléments alimentaires ont le vent en poupe. 68 % des Français en ont consommé ces 12 derniers mois (source : Xerfi), mais beaucoup moins ont suivi leur cure jusqu’au bout. Les Lyonnais Valentin Rohlion et Julien Rebaud, respectivement biologiste et pharmacien de formation, l’ont bien constaté durant leur carrière.

Les gélules, c’est contraignant, et surtout peu efficace. Ils se sont donc associés pour lancer Les Bienfaits, une gamme de compléments alimentaires en spray, dédiés au tonus, au sommeil, à la digestion, à l’immunité et au stress.

Le foie n’est plus sollicité

« L’intérêt de notre gamme, c’est d’abord la façon dont on prend le produit », explique Valentin Rohlion. « Cette forme sublinguale, d’absorption sous la langue, est bien connue des professionnels de santé pour son efficacité. Elle permet aux principes actifs de passer beaucoup plus efficacement dans l’organisme », précise-t-il. Julien Rebaud renchérit : « Sous la langue, on a plein de muqueuses. On a donc peu de passage hépatique - par le foie –, contrairement aux gélules, où les actifs se dégradent beaucoup. »

Pratique, la facilité de la prise en spray encourage à poursuivre sa cure. « C’était notre deuxième objectif », remarque Julien Rebaud, « que les gens aillent plus facilement au bout de leur cure : un tiers seulement le fait avec leurs gélules. » D’autant plus que le goût, à base de plantes, n’est pas désagréable. « Le spray digestion a un goût de menthe très frais, les formules et les arômes sont les plus naturels possibles, sans sucres ajoutés », ajoute-t-il.

Une prise rapide et efficace

Bien que la production sous format liquide soit plus complexe que celle des gélules, pour des questions de stabilité, les fondateurs des Bienfaits ont tenu à produire une gamme fabriquée en France, avec des flacons entièrement recyclés et recyclables, sans ingrédient chimique ou d’origine animale.

Et ça marche ! Julien Rebaud donne l’exemple de ceux qui souffrent de réveils nocturnes. « Quand ils prennent de la mélatonine en gélules, ça agit aussi lentement qu’un doliprane, et ils réveillent leur conjoint en même temps. Alors qu’avec le spray, deux pulvérisations sous la langue suffisent, et en cinq minutes c’est efficace. L’effet est aussi rapide sur le tonus, ce qui fait qu’on ne revient pas forcément aux gélules », note-t-il.

En ligne ou en pharmacie

Disponibles sur une boutique en ligne, les cinq flacons des Bienfaits sont exclusivement distribués en pharmacie. Valentin Rohlion rappelle que ce sont « des produits scientifiquement robustes, et étant nous-mêmes des professionnels de santé, on ne veut pas que les compléments alimentaires soient banalisés ».

Forts des retours positifs de la part des consommateurs comme des professionnels, les deux associés développent actuellement une autre gamme de Bienfaits, qui devrait voir le jour au printemps prochain. S’il est encore trop tôt pour les dévoiler, ces sprays resteront « 100 % fabriqués en France, naturels et recyclables – même les encres utilisées sont végétales ! »