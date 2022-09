Il est resté muet. Blessé lors de l’intervention de la police qui a coûté la vie à sa compagne le 7 septembre à Rennes, le conducteur de la voiture a été placé en garde à vue. Face aux policiers, l’homme de 26 ans n’a pas souhaité s’exprimer, préférant garder le silence, a fait savoir le procureur de la République Philippe Astruc. Quelques heures plus tôt, le mis en cause avait vu sa petite amie décéder. Agée de 22 ans, la jeune femme originaire de Rouen (Seine-Maritime) qui l’accompagnait dans la Peugeot 208 a reçu une balle tirée par un officier de la BRI de Nantes. D’après les premières déclarations du policier, la balle aurait ricoché après avoir transpercé le bras du conducteur. La jeune femme est décédée une heure plus tard malgré l’intervention des secours.

D’après les premiers résultats de l’autopsie, la balle aurait été retrouvée dans le corps de la victime, après avoir « perforé le ventricule droit, le diaphragme, le foie et le poumon droit », selon le procureur.

Un sachet de 111 grammes de cocaïne

Le conducteur de la voiture a vu la même balle lui traverser le bras droit, occasionnant une ITT de 15 jours. Déjà connu pour du trafic de stupéfiants, le conducteur était suivi par la police depuis plusieurs semaines. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les enquêteurs de la police judiciaire ont décidé de l’interpeller, alors que ce dernier tentait de quitter la rocade à hauteur de la porte de Lorient.





La police quitte la bretelle de la rocade de #Rennes où une femme a été tuée cette nuit lors une opération policière. La circulation a été rouverte après le départ des policiers et magistrats venus procéder aux constatations @20Minutes



Sur place, les enquêteurs ont découvert 111 grammes de cocaïne dans un sachet. Un policier atteste avoir vu la drogue être lancée par la fenêtre du véhicule juste avant qu’il ne tente de stopper son conducteur, lui demandant de descendre du véhicule, arme au poing. D’après les policiers, l’homme de 26 ans aurait alors redémarré « à vive allure » avant « de se diriger vers le policier qui devait tirer ». Blessé, le conducteur venait finalement s’encastrer dans les deux véhicules de police banalisés positionnés afin d’obstruer le passage.

L’IGPN a été saisie

Trois procédures ont été ouvertes suite à cette opération de police. La première concerne la mort de la jeune femme et vise le policier à l’origine de l’unique coup de feu. Ouverte pour « violences volontaires ayant entraîné la mort » et « violences avec arme », elle sera menée par l’IGPN. Les deux autres concernent le conducteur de la voiture. L’une est diligentée pour le trafic de stupéfiants, l’autre pour « tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique ».