« Désolé. Ça ne va pas être possible. Nous sommes complets jusqu’à dimanche prochain ». Le testing effectué par SOS Racisme à Juan-les-Pins (Alpes-Maritimes), et filmé en caméra cachée par Loopsider, est sans appel pour certains plagistes de la Côte d’Azur. Lorsqu’un couple de personne originaire du Maghreb se présente pour louer un transat, la plage privée oppose un refus arguant qu’ils sont complets. Un couple de personnes noires s’y essayent ensuite, récoltant le même refus. Quelques instants plus tard, c’est un couple de personnes blanches qui se présentent et obtiennent leurs transats sans souci.

Le testing a mis en évidence cette pratique raciste de deux plagistes de la station balnéaire. L’association a annoncé qu’elle allait porter plainte.