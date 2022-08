La Belgique a fait retirer de la vente sept nouvelles crèmes glacées Häagen-Dazs. La raison ? Une alerte européenne déclenchée début juillet par la découverte de résidus d’un composé cancérigène dans des lots lors de contrôles, a annoncé mardi l’agence fédérale pour la sécurité alimentaire (AFSCA).

« Plusieurs variantes de crèmes glacées de la marque Häagen-Dazs, vendues en Belgique via les magasins Albert Heijn, Jumbo et Intermarché, sont retirées de la vente », a indiqué l’agence dans un communiqué. « Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed) », précise l’AFSCA.

La France déjà concernée

La Belgique avait déjà fait retirer de la vente dix produits Häagen-Dazs le 4 août. Une alerte a été lancée par la France le 8 juillet via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed), jugeant « sérieux » pour la santé le risque présenté par la présence de résidus d’oxyde d’éthylène (ETO), un pesticide cancérigène interdit en Europe. Plusieurs Etats membres de l’UE ont depuis fait procéder au retrait de glaces et ont publié des avertissements aux consommateurs. La France a fait retirer 18 produits de la marque le 5 août et l’Espagne 20 produits le 8 août, selon les agences nationales de sécurité alimentaire.

Le fabriquant des crèmes glacées, le groupe américain General Mills, a constaté lors d’un contrôle la présence de traces de 2-Chloroéthanol (2CE), un indicateur pour la présence d’oxyde d’éthylène dans un lot de produits Häagen-Dazs, avait indiqué l’AFSCA dans un communiqué le 4 août. Un fournisseur de vanille a été identifié comme la cause du problème et General Mills a décidé de rappeler tous les produits réalisés avec de la vanille de ce fournisseur, a expliqué l’AFSCA.

L’agence belge a publié la liste des dix-sept crèmes glacées incriminées, parmi lesquelles la Belgium Chocolate, avec les dates de péremption dont le retrait a été exigé dans tous les magasins du royaume.