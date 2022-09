Nombre de parents se sont posé la question du statut de l’établissement où scolariser leurs enfants. Une minorité d’entre eux opte chaque année pour le privé, et tout comme Pap Ndiaye, le ministre de l'Education nationale, vous en faites peut-être partie.

Si tel est le cas, vous avez esquivé la mairie et l’inscription gratuite de votre enfant à l’école publique de votre secteur pour préférer une autre école, un autre collège ou un autre lycée, peut-être plus loin de chez vous et forcément plus onéreux.

Pourquoi avez-vous inscrit votre ou vos enfants dans un établissement privé ? Ont-ils été scolarisés dans le public auparavant ? En quelle classe sont-ils arrivés dans le privé ? Qu’est-ce que le privé apporte de plus que le public selon vous ? Combien vous coûte leur scolarisation ? Qu’est-ce qui vous a poussé à tourner le dos au public ? Si vous en avez, quelles sont malgré tout vos réticences vis-à-vis de l’enseignement privé ?