Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’euthanasie va une nouvelle fois être au cœur des débats ce mardi. Le Comité national consultatif d’éthique (CCNE) rend en effet ce matin un avis attendu sur la fin de vie, au moment où Emmanuel Macron s’apprête à tracer les contours d’une convention citoyenne sur ce sujet de société. Lundi, devant l’Association de la presse présidentielle, le président de la République a ainsi évoqué le lancement de cette convention « dès octobre ». « L’idée », a-t-il poursuivi, « c’est de se donner environ six mois et en fonction des réponses et retours (…) avant la fin 2023 le cas échéant faire changer le cadre légal ».

La Gironde est une nouvelle fois en proie aux flammes. Un incendie en cours depuis lundi après-midi a parcouru 1.300 hectares de végétation et de forêt à Saumos et contraint à l’évacuation du bourg de la commune selon la préfecture et les pompiers. Le département, touché par des feux majeurs cet été (près de 30.000 hectares brûlés à La Teste-de-Buch et Landiras), a connu lundi des températures très élevées, avec un record mensuel enregistré à Bordeaux (37,5 degrés), du jamais vu en septembre depuis 1987, selon Météo-France.

Les séries Succession et Squid Game se sont lundi soir partagés les honneurs aux Emmy Awards. La première a en effet été élue meilleure série dramatique, tandis que la série sud-coréenne « Squid Game » est entrée dans l’histoire de la compétition avec notamment un prix de meilleur acteur pour son interprète principal, Lee Jung-jae. Déjà récompensée par le trophée majeur en 2020, « Succession » a également remporté trois autres prix cette année, notamment pour son scénario et celui du meilleur second rôle, attribué à Matthew Macfadyen.