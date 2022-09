Comme d’autres communes en France, Le Grau-du-Roi a décidé d’interdire la cigarette à proximité des établissements scolaires. « Il est malheureusement constaté par les parents, le personnel éducatif et la municipalité de trop nombreux comportements incivils de fumeurs réguliers devant les grilles et sur les parvis des écoles, laissant de surcroît leurs mégots au sol », explique la municipalité de la cité balnéaire du Gard.

La mairie a donc décidé « de règlementer l’usage de la cigarette aux abords des établissements scolaires et périscolaires de la ville, afin de protéger les enfants du tabagisme passif et des risques du ramassage des mégots par les plus jeunes d’entre eux. »

La ligue contre le cancer réclame une loi pour généraliser l’interdiction

Cette interdiction concerne deux écoles maternelles et une école primaire de la commune gardoise, ainsi que trois centres d’accueil. L’arrêté, signé le 19 août et entré en vigueur avec la rentrée des classes, ne précise pas le montant de l’amende en cas d’infraction.

A l’image de Bordeaux, de nombreuses communes en France ont déjà banni la cigarette à proximité des établissements scolaires. La ligue contre le cancer, de son côté, réclame une loi interdisant la cigarette à moins de 500 mètres des établissements scolaires (ce qui reviendrait quasiment à l’interdire en extérieur dans quasiment toutes les villes de France…).

En juillet, la petite commune de Langlade, dans le Gard, avait pris une décision quasiment aussi radicale : pour limiter les risques d’incendie, la cigarette avait été interdite en plusieurs lieux publics, mais aussi à l’intérieur des véhicules.