Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est parti pour la rentrée sociale avec un dossier particulièrement sensible : l’assurance chômage. L’exécutif donne ce mercredi en Conseil des ministres le coup d’envoi d’une nouvelle réforme visant à répondre aux difficultés de recrutement. L’objectif est notamment de pouvoir faire varier les conditions d’indemnisation des chômeurs selon la conjoncture. Mais l’idée est catégoriquement rejetée par les syndicats.

Sur le front des intempéries, la situation est toujours compliquée dans le Gard. Après de violents orages, de fortes pluies se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi sur le département, de nouveau placé pendant quelques heures en vigilance rouge, avant que les averses se décalent vers l’est et la mer en perdant de leur intensité.

L’alerte rouge décrétée peu après 02 heures du matin a pu être levée à 6 heures par Météo-France. Ce mercredi matin, le Gard, comme les deux départements voisins de l’Hérault et du Vaucluse, restent en vigilance orange, tant pour les pluies et inondations que pour les orages. Huit autres départements (Ain, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire et Rhône) sont eux placés en vigilance orange aux orages.

Si vous aimez le tennis, il va peut-être falloir vous rendre indisponible ce week-end afin de pouvoir regarder la finale femmes de l’US Open. Car cela semble de plus en plus crédible d’y voir à l’affiche une Française. Caroline Garcia réalise en effet un excellent parcours dans le tournoi.

La 17e mondiale a ainsi éteint mardi le public du court Arthur-Ashe en se qualifiant pour sa première demi-finale d’un tournoi du Grand Chelem en dominant nettement l’Américaine Coco Gauff (12e) 6-3, 6-4. A 28 ans, elle qui n’avait jamais dépassé le troisième tour du Majeur new-yorkais, tentera jeudi de se hisser en finale en affrontant la Tunisienne Ons Jabeur (5e), finaliste du dernier Wimbledon.