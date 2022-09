Une interminable fournaise. C’est le souvenir que laissera, pour beaucoup, l’été 2022 aux Français en général, et aux Lyonnais en particulier. Sur l’ensemble du pays, le mercure a atteint une moyenne de 22,67 °C en juin, juillet et août, contre 23,10 °C pendant l’été 2003. Or, à Lyon, le thermomètre a dépassé les 30 °C pendant 52 jours cumulés. Record battu ? Pas forcément.

« A Lyon, nous avons eu le deuxième été le plus chaud depuis le début des relevés de la station de Lyon-Bron, donc depuis 1921 », confirme Romain Weber, de Lyon Météo, qui propose des prévisions précises pour entreprises, collectivités et particuliers. « Mais 2003 reste largement au-dessus en termes de chaleur : cette année, Lyon a enregistré une journée à 38,9 °C, et 2-3 jours à 38 °C, contre 15 jours entre 38 °C et 40 °C en 2003 », précise-t-il.

Des orages impuissants à rafraîchir et à arroser

Pour le météorologue, c’est surtout la sécheresse qui a été « exceptionnelle » cette année. Après un hiver et un printemps anormalement secs, l’été a empiré la donne : « A Lyon, il y a eu quasiment 0 millimètre de précipitations en juillet », note-t-il. « On a bien eu quelques orages, mais ils font plus de dégâts qu’autre chose. On a encore 150 millimètres de retard, qu’on est loin de pouvoir rattraper. »

S’il fait si chaud et sec dans la capitale des Gaules, c’est en grande partie à cause de sa topographie. Située à la sortie de la vallée du Rhône, la ville est encaissée « dans une sorte de bassin, assez bas en altitude, où l’air surchauffe », précise Romain Weber. « Le climat méditerranéen a tendance à remonter progressivement, on a donc de plus en plus d’influence méditerranéenne sur l’ensemble de la région lyonnaise. » Les monts du Lyonnais et les monts du Beaujolais auront aussi une influence sur le climat lyonnais, « mais plus en termes de précipitations qu’en termes de chaleur », ajoute-t-il.

La clim, seule solution à court terme pour protéger les plus fragiles

Alors que les premiers rafraîchissements de septembre se font encore attendre, le météorologue n’exclut pas… une nouvelle vague de chaleur. « Pas une canicule », rassure-t-il, « mais voyez cette semaine orageuse où on reste à 30 °C, alors qu’en cette saison, début septembre, on devrait être à 14 °C le matin et à 25 °C la journée. Or, la nuit dernière, on était à 22 °C et on monte encore jusqu’à 31 °C ce mardi… »

C’est cette continuité dans la chaleur – près de quatre mois sans véritable répit – qui inquiète et exaspère. Comment faire pour s’en prémunir ? « A titre individuel, on ne peut pas faire grand-chose », admet Romain Weber, qui préconise de végétaliser la ville, solution à long terme déjà mise en œuvre par la municipalité écologiste, à condition d’utiliser une végétation qui exige peu d’eau. Mais à court terme ?

« Malheureusement, ce serait la clim​ », avance le météorologue, tout en tempérant : « la clim sauve des vies. La canicule de 2003 a tué environ 20.000 personnes. Si on avait connu la même canicule cette année, on aurait peut-être eu 4 fois moins de victimes grâce à ça ». Les communes, elles, devront continuer d’agir vite : un arbre à croissance rapide, comme le tilleul ou l’eucalyptus, met une vingtaine d’années à atteindre sa taille adulte. Et pour croître, il aura besoin d’eau…