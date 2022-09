Swipe vers la gauche, je passe. Swipe vers la droite, un like, et ouiiii, un match. Une discussion qui s’ouvre, suivie d’une rencontre en vrai. Pour une nuit, voire pour une vie. Petite révolution sur le marché des applications de rencontre lorsqu’elle est apparue, Tinder aura 10 ans de 12 septembre et est désormais très bien installée dans les smartphones des célibataires. L’application revendique 55 milliards de matchs ​ dans le monde depuis sa création.

