Un nouvel incendie a éclaté dans le département de la Gironde lundi dans la soirée et a détruit environ 70 hectares de forêt. « Le feu a été fixé dans la nuit mais les pompiers restent vigilants et surveillent d’éventuelles reprises » indique le département de la Gironde.

Les sapeurs-pompiers ont mobilisé sur cet incendie d’importants moyens terrestres et aériens : plus d’une centaine de secouristes, 80 véhicules, deux canadairs, un dash et deux hélicoptères. Des pompiers des départements de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne, sont intervenus en renfort.

Aucun blessé

L’incendie n’a fait aucun blessé, et n’a détruit aucune habitation, indique la préfecture de la Gironde. « Les actions de traitement des lisières et d’extinction des points chauds sont en cours » ce mardi matin.

Le département de la Gironde a été marqué par les incendies cet été, avec plus de 30.000 hectares de forêt détruits au cours des mois de juillet et août.