Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le ciel va tonner ce mardi. Météo-France a en effet placé en vigilance orange orages quinze départements du Centre-Est et du Nord-Est du pays, s’ajoutant aux deux départements du Sud déjà en alerte. Dans son point prévisions de 06 heures ce matin, l’agence maintient l’Hérault et le Gard en vigilance orange et ajoute l’Ain, l’Allier, le Cantal, la Côte-d’Or, le Doubs, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, l’Yonne et le Territoire de Belfort.

Dans ces 15 départements, la situation est encore calme. Sur l’Hérault et le Gard en revanche, les premières averses se sont déclenché ce mardi matin, avec un pic des orages anticipés pour la mi-journée et cet après-midi, précise Météo-France mettant en garde contre un risque d’inondations.

Alors qu’un risque radiologique est craint depuis des mois, les conclusions de l’Agence internationale de l’énergie atomique sont particulièrement attendues. L’AIEA doit rendre ce mardi un rapport sur la situation de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojie, occupée par les forces russes.

Sa publication intervient en outre au lendemain de la déconnexion du dernier réacteur en fonctionnement de la centrale, la plus grande d’Europe. Le site a été bombardé à plusieurs reprises. Et depuis plusieurs semaines, Russes et Ukrainiens s’accusent mutuellement de ces bombardements.

Les Bleus ont eu très chaud mais le plus important est là : l’équipe de France de volley​, championne olympique, a dominé au bout du suspense et du tie-break le Japon (25-17, 21-25, 26-24, 22-25, 18-16) lundi à Ljubljana pour se qualifier en quarts de finale du Mondial.

Au prochain tour, les Tricolores affronteront les Italiens, parmi leurs meilleurs ennemis, mercredi dans cette même Stozice Arena (17h30), dont les tribunes pourraient être plus garnies puisque la Slovénie jouera dans la foulée. Lundi, seulement quelque 1.000 spectateurs ont assisté à ce 8e de finale de folie, remporté par les Bleus par un trou de souris au bout d’un combat homérique, sur leur deuxième balle de match après en avoir sauvé une !