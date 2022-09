Après l’été vient la rentrée, avec une pléiade de nouveautés ! Fournitures, vêtements, high-tech, activités… Nombreux sont ceux qui profitent de ce retour sur les bancs de l’école ou au bureau pour prendre de nouvelles résolutions.

Qui n’a jamais dit : « A la rentrée, je vais m’inscrire au sport ou je vais aller me coucher plus tôt » ? Un petit tour au forum des associations de votre ville pourrait d’ailleurs vous donner un coup de pouce. Pour ceux qui ne sont pas en prises avec les vacances scolaires, septembre est le coup d’envoi des congés. Des destinations aux prix attractifs, des températures plus douces, moins de foule… de quoi rendre jaloux quelques Juillettistes et Aoûtiens.

​Alors, vous, est-ce que vous aimez la rentrée ? Vous prenez des nouvelles résolutions ? Lesquelles ? Vous allez chiner des nouveautés ? Vous étoffez votre collection de stylos quatre couleurs ? Vous vous préparez à partir en vacances ? Septembre est-elle la meilleure période à vos yeux ? Pourquoi ? Qu’est-ce qui fait de la rentrée une période spéciale à vos yeux ? Racontez-nous. Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.